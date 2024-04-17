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В Кургане уровень реки Тобол продолжает расти

11:37
  • среда
  • 17 апреля 2024

Последняя информация о ситуации с паводками

В России число домов, подтопленных паводком, превысило 16 тысяч. В Кургане уровень реки Тобол в отдельных районах преодолел десятиметровую отметку и продолжает расти. Обесточены 25 населённых пунктов. В регионе действует режим ЧС. В Оренбургской области ситуация остаётся сложной. В одних районах уровень воды снижается, а в других - только прибывает. Пострадавшим от наводнения помогают спасатели и военные. А в Тюменской области объявлена срочная эвакуация в 15 населённых пунктах.

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Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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