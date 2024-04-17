Боевой дух ВСУ продолжает падать

Украинские националисты отступают

Редкие кадры от наших разведчиков с передовой. Окраина Красногоровки. В полуразрушенных домах удерживает позиции штурмовая группа. В поселок на большой скорости заезжает отряд ВСУ на американских броневиках. Пытается выбить бойцов. Но тут же получает "ответку". Первый же танковый выстрел уничтожил натовский "Хаммви". Вместе с националистами. Уцелевшие, и это тоже хорошо видно, бросаются наутек.

Вслед ВСУшникам летит еще несколько снарядов. Затем мощный накат российской бронетехники. По пути танкисты разносят еще и опорный пункт, куда откатились боевики.

Воспользовавшись паникой на переднем крае, танкисты и мотострелки прорывают линию украинских позиций под Красногоровкой сразу на 3 километра. И вышли к соседнему поселку – Очеретино. Диспозиция явно не в пользу ВСУ. Ведь Очеретино считали тыловым населенным пунктом. А тут российские десантники уже в поселке. Взяли под контроль тяговую подстанцию.

В этом и заключался план российской группировки. Охватить Очеретино, Бердычи, Семеновку в плотное полукольцо. И, как говорят бойцы, сработало. Бердычи уже на 80 процентов под нашим контролем. В Семеновке осталось зачистить только частный сектор. А почти все дороги между ними, которыми еще могут как-то воспользоваться националисты, под постоянным огнем российских артиллеристов.

Минометчики прицельно бьют по флангам ВСУ в Нетайлово. Прикрывают пехоту. Огневые точки, которые блокировали головной отряд, подавлены. Наша разведка действует на упреждение. Под Часов Яром удалось выследить снайперскую "двойку" ВСУ. Причем, это были не рядовые, а профессиональные стрелки, которых прикрывала группа из 11 человек.

Снайперов врага ликвидировали. Остальных националистов, которые, судя по всему, не сразу поняли, что произошло, захватили в плен. Боевой дух ВСУ, которые еще как-то обороняют Часов Яр, упал настолько, что с фронта бегут даже, казалось, самые мотивированные. Накануне разведка выяснила - свои позиции в городе бросили и дезертировали боевики запрещенного в России "Правого сектора".

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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