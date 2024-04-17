Зеленский собирается созвать заседание Совета Украина-НАТО

Панические настроения охватили сейчас большую часть мужского населения Украины. После подписания Зеленским закона об ужесточении мобилизации поток людей, стремящихся покинуть страну, снова резко вырос. По мнению экспертов, принятием резонансного документа киевский режим выполняет заказ западных кураторов, которые заинтересованы в продолжении войны с Россией. Вот только желающих становиться пушечным мясом ради амбиций заокеанских хозяев все меньше.

Эти кадры сняты на границе Украины с Молдавией. Десятки брошенных автомобилей. Украинцы бегут от мобилизации. Вот курьер угодил на фронт не успев доставить свой последний заказ. А ведь этого можно было избежать еще 2 года назад, сетует издание "Форин Эффэрс". Когда после серии встреч в Беларуси и Турции было создано Стамбульское коммюнике. Но те переговоры прервались. Чтобы пролить свет на причины, американские журналисты провели десятки интервью и восстановили хронологию, подтвердив версию о том, что дело было в позиции США и Британии.

Поэтому вместо подписания стамбульских документов западные страны продолжили наращивать военную помощь. А британский премьер Борис Джонсон потребовал от украинцев воевать до последнего. Впрочем, авторы статьи пишут, что именно те стамбульские договоренности в будущем могут стать шаблоном заключения мира.

В Кремле тоже этого не исключают. Вот только за 2 года уже произошли события, которые нельзя не учитывать. Как и то, что западная поддержка не бесконечна. Чтобы добиться всего семи "Пэтриотов" Зеленский собирается даже созвать заседание Совета Украина-НАТО. И вообще, уже стал сомневаться, что не главный любимчик Запада. Особенно после того, как США и Британия помогали Израилю прикрывать небо от иранских дронов.

"На Украине нет ни американских, ни британских, ни тем более иорданских военных баз, которым бы могли угрожать эти ракеты. Поэтому аналогичный ответ невозможен. Обстоятельства совершенно другие", - заявил Жозеп Боррель, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС.

Но "Пэтриоты" все же найти пытаются. Накануне генсек НАТО призвал страны "копать глубже" в поиске средств Украине. А в американском конгрессе в эти дни царит полная суета. Спикер палаты республиканец Майк Джонсон пошел ва-банк и вынес документ по Киеву на голосование, но как отдельный билль. Всего же сегодня на ознакомление в палату доставят сразу 4 законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и американским границам.

Что касается Израиля, то там дело формальностей. Байден надеялся притянуть пакет помощи Киеву по израильскому билету. Майк Джонс - противник выделения денег Украине - разочаровал республиканцев. И теперь он может лишиться своего поста.

Каждый выполняет свою работу, как может. Американский президент вот так. В шпаргалках было прописано все до мельчайших подробностей, вплоть для пауз. Заступиться за Байдена попытался министр юстиции США. Впрочем, неудивительно, что о ментальном здоровье запереживали даже европейские партнеры. И поехали к Дональду Трампу. После министра иностранных дел Британии польский президент планирует провести с ним встречу.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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