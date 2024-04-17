В Москве стартовал четвертый сезон Всероссийского проекта "ТопБлог"

Заявки на участие поступают как от опытных авторов контента, так и от начинающих блогеров разных возрастов

Развить полезные навыки и научиться успешно вести социальные сети. В Москве стартовал четвёртый сезон Всероссийского проекта "ТопБлог" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

За всё время существования конкурса интерес к нему проявили свыше 150 тысяч представителей индустрии из разных регионов страны. Заявки на участие поступают как от опытных авторов контента - журналистов, телеведущих, медийных лиц - так и от начинающих блогеров разных возрастов.

"Проект для блогеров как начинающих, так и опытных. И наша задача, конечно, их поддержать, развить, дать им интересные всякие фишки. Мы для этого много чего подготовили в новом сезоне. Это образовательные программы и подкасты с мировыми звёздами, и многое-многое другое. Но главное - это то, что за все сезоны проекта "ТопБлог" к нам присоединилось больше 100 тысяч талантливых блогеров со всей страны. И нас это очень радует, для нас это большая ответственность", - отметил первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

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