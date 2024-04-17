Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Глеба Алфёрова

Мальчику требуется экстренная трансплантация костного мозга

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 13-летнего Глеба Алфёрова. Его историю мы рассказывали накануне.

Мальчик уже три года борется со смертельной болезнью - острым миелоидным лейкозом. Глебу требуется экстренная трансплантация костного мозга. Но пересадку нельзя провести без сопроводительной терапии. Стоимость необходимых препаратов - почти четыре миллиона рублей. И благодаря вам у семьи есть эти деньги. Всю необходимую сумму собрали.

Но у фонда много других подопечных, которым нужна поддержка. Мы продолжаем помогать им все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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