Нижегородские железнодорожники спасли застрявшего селезня

У птицы есть все шансы присоединиться к сородичам

Спасательная операция в разгаре. В непривычной роли зоозащитников - железнодорожники. С самого утра рабочий день пошёл не по плану. В отстойнике нефтепродуктов заметили птицу. Вся в мазуте, перья слиплись. Ни улететь, ни хотя бы просто расправить крылья. Самостоятельно очистить вязкую смазку селезень не мог, как ни старался. Люди бросились на помощь.

Незадачливый селезень, вероятно, перепутал бассейн нефтепродуктов с болотом, которых в этой местности много. Птице повезло - жидкость оказалась не едкой. Вызволять утку из беды пришли всем отделом, во главе с начальником депо. Селезень был напуган. В руки не давался.

Тем временем плавать селезню становилось всё сложнее. Спинка уже почти ушла под воду. Начался мозговой штурм. Пришлось подключить смекалку. В итоге помогла решительность. Один из сотрудников поймал птицу голыми руками.

После поимки - не менее трудный этап. Чтобы отмыть вязкую смесь, даже купили специальное средство. Но и оно не справилось. За помощью обратились к зоозащитникам, которые выходили уже не одну птицу. Оттирать пришлось каждое пёрышко. Селезень к тому моменту уже привык к человеческим рукам и успокоился. И, несмотря на перенесённые испытания, держался бодро.

Прогноз, по словам орнитологов, благоприятный. Наглотаться мазута селезень не успел. После банных процедур и отдыха у птицы есть все шансы присоединиться к сородичам. В округе много озёр и диких уток.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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