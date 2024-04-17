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ВС России продвинулись на сотни метров под Урожайным

09:39
  • среда
  • 17 апреля 2024

Российские военные продолжают спецоперацию

Российские войска продвинулись на несколько сотен метров на времевском направлении на границе между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой. Об этом в среду, 17 апреля, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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Политик уточнил, что продвижение произошло в районе Урожайного. Этот участок был серьезно заминирован и оборонялся Вооруженными силами Украины, однако российские военные преодолели сопротивление и минные поля противника, сообщает ТАСС.

11 апреля Рогов сообщал, что российские войска успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и окопались в лесополосе. Все попытки украинских военных контратаковать были успешно отбиты.

В тот же день в Министерстве обороны России подтвердили, что российским войскам удалось полностью освободить Первомайское — пригородный поселок Донецка, бои за который продолжались почти год. Кроме того, российские десантники при поддержке авиации ворвались на окраины Часов Яра. Обстановка в воздухе оказалась полностью под огневым контролем фронтовых штурмовиков и истребителей.

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