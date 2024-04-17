ВС России нанесли массированный удар по украинским инфраструктурным объектам

Взрывы гремят в Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях

Сирены воздушной тревоги ревут в украинских городах. ВС России наносит массированный удар по инфраструктурным объектам Украины. Взрывы гремят в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Украинские СМИ сообщают о нескольких мощных взрывах в Черниговской области на севере страны. Очевидцы публикуют кадры, на которых запечатлен столб дыма над предприятием. Какой именно объект поражен, местные власти не сообщают.

В подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области повреждена портовая инфраструктура. По данным областной военной администрации, также разрушен свиноводческий комплекс, передает ТАСС.

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