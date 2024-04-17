Россия успешно справляется с давлением рестрикций

Сокрушительный провал санкционного режима в отношении России свидетельствует о глубинных проблемах во внешней политике Соединенных Штатов. Такое мнение высказал американский аналитик Марк Эпископос в материале для The American Conservative.

По мнению эксперта, рестрикции изначально были ошибочным инструментом продвижения национальных интересов. Это справедливо даже в ситуации, когда объект санкций одновременно убежден, что ограничения могут быть сняты, и при этом имеет достаточно сильный стимул делать то, что требует Вашингтон.

Однако ни то, ни другое условие не относится к России, отметил Эпископос. Он подчеркнул, что "провал санкционного режима стал настолько очевиден, что его становится все труднее игнорировать".

Российский лидер Владимир Путин в связи с западными санкциями напомнил поговорку: "Не копай яму другому — сам в нее попадешь". Политик заявил, что Запад пострадал от своих же рестрикций: упал жизненный уровень населения, сократились его реальные располагаемые доходы, промышленное производство ушло в минус.

При этом эксперты ВТО предупредили, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира. Это может снизить экономический рост в странах с высокоинтегрированной экономикой.

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