ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Провал санкционного режима вскрыл проблемы внешней политики США

10:04
  • среда
  • 17 апреля 2024

Россия успешно справляется с давлением рестрикций

Сокрушительный провал санкционного режима в отношении России свидетельствует о глубинных проблемах во внешней политике Соединенных Штатов. Такое мнение высказал американский аналитик Марк Эпископос в материале для The American Conservative.

Россия ввела ответные санкции против представителей британских властей
США задумали ввести вторичные санкции за использование Россией криптовалют

По мнению эксперта, рестрикции изначально были ошибочным инструментом продвижения национальных интересов. Это справедливо даже в ситуации, когда объект санкций одновременно убежден, что ограничения могут быть сняты, и при этом имеет достаточно сильный стимул делать то, что требует Вашингтон.

Однако ни то, ни другое условие не относится к России, отметил Эпископос. Он подчеркнул, что "провал санкционного режима стал настолько очевиден, что его становится все труднее игнорировать".

Российский лидер Владимир Путин в связи с западными санкциями напомнил поговорку: "Не копай яму другому — сам в нее попадешь". Политик заявил, что Запад пострадал от своих же рестрикций: упал жизненный уровень населения, сократились его реальные располагаемые доходы, промышленное производство ушло в минус.

При этом эксперты ВТО предупредили, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира. Это может снизить экономический рост в странах с высокоинтегрированной экономикой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Капитолий США
Капитолий США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.