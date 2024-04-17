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Российская ПВО сбила украинский дрон над Мордовией

09:59
  • среда
  • 17 апреля 2024

Цель обнаружена около 8:00

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт. Украинский дрон сбит над территорией России, сообщили в Минобороны.

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По данным военного ведомства, дежурные средства ПВО засекли цель около 8:00 17 апреля. Беспилотный летательный аппарат был обнаружен над Республикой Мордовия.

Противник использовал БПЛА самолетного типа. Силами противовоздушной обороны украинский беспилотник был уничтожен.

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