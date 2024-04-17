Российская ПВО сбила украинский дрон над Мордовией

Цель обнаружена около 8:00

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт. Украинский дрон сбит над территорией России, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, дежурные средства ПВО засекли цель около 8:00 17 апреля. Беспилотный летательный аппарат был обнаружен над Республикой Мордовия.

Противник использовал БПЛА самолетного типа. Силами противовоздушной обороны украинский беспилотник был уничтожен.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"