Путин: риск возникновения новых эпидемий в мире высок

Президент обратился к участникам Российско-Африканской конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями

Риск возникновения в мире новых эпидемий и распространения уже известных опасных заболеваний остается весьма высоким. Об этом говорится в приветствии российского лидера Владимира Путина гостям и участникам Первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова зачитала обращение президента. В нем отмечается, что Африка особенно уязвима для этих вызовов и нуждается в ускоренном наращивании потенциала по защите населения от инфекций.

Россия открыта к самому активному сотрудничеству в этой области. Путин напомнил, что программа содействия африканским странам в области санитарно-эпидемического благополучия предполагается поставку мобильных лабораторий биозащиты, обучение местных специалистов, проведение совместных научных исследований, сообщает РИА Новости.

Ранее Попова предупреждала: специалисты Роспотребнадзора не исключают того, что коронавирусная инфекция может продолжать мутировать и продемонстрировать каверзные изменения. Эксперт подчеркнула, что мутации "пока не вызывают у нас особых тревог, но мы очень внимательно за ним следим".

Между тем в Орске, страдающем от паводка, зафиксирован рост обращений с кишечными инфекциями. Среди заболевших есть взрослые и дети школьного возраста. Все они пили воду из-под крана. Нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация.

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