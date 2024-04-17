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Роспотребнадзор предупредил о высоком риске появления высокопатогенного гриппа

10:28
  • среда
  • 17 апреля 2024

Угрозы биологической безопасности в мире растут

Эпидемиологическая обстановка в мире нестабильная. В частности, высок риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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В 2024 году зафиксированы случаи заражения людей вирусами гриппа птиц в Великобритании, Вьетнаме, Испании, Китае и США. Впервые зарегистрированы такие случаи в Эквадоре и Чили, отметила Попова, выступая на первой совместной Африко-российской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.

По данным главы Роспотребнадзора, расширяется география распространения холеры. В прошлом году заболели более полумиллиона человек в 25 странах мира. А за три месяца 2024 года – уже 110 тысяч заболевших в 23 странах, и это только официально подтвержденные случаи, приводит слова Поповой ТАСС.

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