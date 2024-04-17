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Азаров объяснил, почему Зеленский дал силовикам бронь от мобилизации

10:37
  • среда
  • 17 апреля 2024

На Украине приняты соответствующие поправки

Власти Украины продавили в новом законе о мобилизации положение о брони от призыва для сотрудников силовых структур, чтобы опереться на них, когда истечет законный срок полномочий президента страны Владимира Зеленеского. Такое мнение высказал бывший руководитель украинского кабмина Николай Азаров.
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Политик напомнил, что, согласно поправкам о мобилизации, сотрудники Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Бюро экономической безопасности, Государственного бюро расследований, прокуратуры и иных силовых структур защищены от призыва в армию по мобилизации.

Азаров объяснил это тем, что "Зеленский вовсю готовится к истечению срока его легитимности, усиливая правоохранительные органы", а значит, необходимо "иметь их (силовиков) под рукой в условиях кризиса легитимности", сообщает РИА Новости.

Политологи отмечают, что в нужный момент от Зеленского будет довольно легко избавиться, организовав очередной переворот под предлогом незаконного нахождения у власти. Тех, кто его может возглавить, на Украине хватает — например, бывший украинский президент Петр Порошенко уже заявил о своих амбициях.

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что Зеленский устроил чистку среди высших чинов ВСУ, так как опасается возможного бунта военнослужащих. По словам российского политика, "Зеленского ненавидят, он грабит армию, отправляет людей на убой, принимает идиотские решения по проведению военных действий".

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