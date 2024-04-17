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Медведев рассказал, кто стоит за протестами в Грузии

11:19
  • среда
  • 17 апреля 2024

Протестующие недовольны обсуждением закона об иноагентах

"Опытная и хорошо знакомая голливудская рука" отчетливо видна за протестами в Грузии против принятия законопроекта об иностранных агентах. Такое мнение высказал в среду, 17 апреля, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Грузинские депутаты подрались из-за закона об иноагентах

Как написал политик в своем Telegram-канале, "тот, кто назовет подобные акции стихийными протестами, пусть первый бросит камень в собственное зеркало".

При этом "главное, что не нравится "протестующим" в законе "О прозрачности иностранного влияния", который пытается принять парламент Грузии, – он, видите ли, "российская идея", а не западная инициатива", отметил Медведев.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в Вашингтоне встревожены повторным внесением в парламент Грузии законопроекта об иностранных агентах, поскольку это может отрицательно отразится на процессе вступления страны в Евросоюз. По мнению чиновника, "предложенный в Грузии законопроект собьет ее с европейского пути".

Между тем в Грузии не стихают протесты против законопроекта об иноагентах. К площади Свободы в Тбилиси подогнали водометы. В стражей порядка полетели камни и бутылки, спецназ ответил слезоточивым газом. Задержаны порядка 20 человек.

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