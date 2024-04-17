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Ирина Подносова назначена председателем Верховного суда России

10:48
  • среда
  • 17 апреля 2024

Ее кандидатуру одобрил Совет Федерации

Совет Федерации назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда России. Соответствующее решение было принято верхней палатой российского парламента в среду, 17 апреля.
Путин предложил кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда

Согласно заключению профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, кандидатура Подносовой отвечает требованиям, которые предъявляются конституцией и законом о статусе судей к председателю Верховного суда.

Новоиспеченная глава Верховного суда заявила, что в новой должности не планирует резких изменений в работе судебной системы или прекращения гуманизации уголовных наказаний.

Ирина Подносова пообещала сделать "все, чтобы укреплять и совершенствовать уже имеющуюся судебную систему", а что касается дискуссий о возвращении смертной казни, она выразила солидарность с мнением прежнего главы ВС Вячеслава Лебедева. Он заявлял, что считает этот вопрос закрытым, сообщает ТАСС.

Накануне Подносова рассказала, что ее сын решил прекратить работу адвокатом, чтобы избежать конфликта интересов. Поблагодарив сына за такой поступок, Подносова уточнила, что "он будет заниматься правом, но в организации и по характеру работы это не будет связано с каким-либо участием в судебных процессах".

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Ирина Подносова
Ирина Подносова
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