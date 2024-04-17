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ВКС России нанесли удар по Нью-Йорку кассетными бомбами

11:16
  • среда
  • 17 апреля 2024

Зафиксирована концентрация войск противника

ВКС нанесли удар по Нью-Йорку в подконтрольной Киеву части Донецкой области. Разведка зафиксировала концентрацию подразделений Вооруженных сил Украины в населенном пункте, сообщает Telegram-канал "Военкоры русской весны".

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По данным военкоров, удар был нанесен кассетными авиабомбами РБК-500 по поселку, расположенному между Горловкой, Авдеевкой и Торецком.  До 2021 года населенный пункт именовался Новгородское, затем власти в Киеве "вернули ему историческое название".

В августе 2022 года военнослужащие запрещенного в России украинского террористического батальона "Айдар" обстреляли в Нью-Йорке детский сад "Золотая рыбка". Били прямой наводкой из главного орудия танка. Боевики таким образом отомстили за то, что местные жители не дали им занять помещения детского сада и организовать там свой опорный пункт.

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