Бывших коллег экс-полковника Захарченко ищут за взятку почти в 5 млрд рублей

"Рекорд" Захарченко побит более чем в три раза

Сотрудник бюро специальных технических мероприятий МВД России Георгий Сатюков обвинен в получении незаконных вознаграждений от администратора криптовалютной биржи. Сумма взяток, по данным следствия, поставляет почти 5 миллиардов рублей — это практически втрое превышает взятки экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, пишет "Коммерсантъ".

Как полагают следователи, Сатюков и его пособник в период с марта 2019 года по октябрь 2021 года получили взятки в виде криптовалюты в размере не менее 2119,5265569864 биткойна (ВТС) и 10 016 эфириумов (ЕТС). В переводе на рубли это составляет не менее 4,9 миллиарда рублей.

Сатюков и его бывший коллега, выступавший посредником, успели выехать за пределы России и были арестованы заочно. По одной из версий, беглецы могут находиться в Дубае.

В мае 2022 года бывший полковник Захарченко обжаловал приговор. По совокупности двух приговоров ему назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 миллионов рублей. Жалобы подали также еще два фигуранта дела, по которому осудили экс-полковника — Виктор Белевцов и Валерий Маркелов.

На заседании коллегии Федеральной службы безопасности 19 марта президент России Владимир Путин подчеркивал, что в нашей стране необходимо продолжить борьбу с коррупцией, особенно в сферах гособоронзаказа и реализации национальных проектов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"