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Бочкарев: почти полсотни детских садов и школ построят в Москве до конца года

12:06
  • среда
  • 17 апреля 2024

Уже построено 11 детских садов и школ

11 детских садов и школ построено в Москве с начала года. Еще 47 образовательных объектов возведут до конца года, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"С начала года в Москве построено восемь детских садов и три школы. При этом, в оставшиеся месяцы года планируется достроить еще 19 дошкольных зданий и 28 школьных. Это образовательные объекты, которые откроют свои двери как новых районах города, так и в уже сложившихся", – сказал Бочкарев.

Значительную часть школ и детских садов строится за счет инвесторов. Всего девелоперы в этом году построят более половины планируемых к вводу образовательных объектов. Это позволит обеспечить москвичей местами в образовательных учреждениях в шаговой доступности от дома.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что до конца года в Москве завершится строительство трех поликлиник, трех больничных корпусов и семи станций скорой помощи. В столице одновременно строятся уникальные медицинские центры мирового уровня и поликлиники в шаговой доступности, отметил он.

 

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