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В Египте заявили о понимании принципов работы с Россией в условиях санкций

12:03
  • среда
  • 17 апреля 2024

В Каире знают, как справляться с влиянием антироссийских санкций

Египет видит, как справляться с влиянием западных санкций в отношениях с Россией. Такое заявление сделал египетский министр финансов Мухаммед Мааит.
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Политик признал, что иногда западные ограничения оказывают влияние на работу Москвы и Каира. Однако "мы видим, как это решать".

При этом египетский Центробанк обсуждает возможность начать принимать в Египте карту "Мир", окончательное решение по этому вопросу пока не принято, цитирует Мааита РИА Новости.

В марте президенты России и Египта Владимир Путин и Абдельфаттах ас-Сиси пообщались по телефону. Политики отметили, что стратегическое партнерство государств развивается успешно — реализуются масштабные взаимовыгодные проекты в различных областях.

Например, в январе лидер России в режиме видеоконференции участвовал в торжественной церемонии заливки бетона в основание четвертого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", первой атомной электростанции Египта. Объект обеспечит примерно 10% энергопотребления государства. Это флагманский проект для страны, а Москва помогает на всех этапах его реализации.

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Мухаммед Мааит
Мухаммед Мааит
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