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Россия внесла в черный список 235 граждан Австралии

11:53
  • среда
  • 17 апреля 2024

Это ответ на политически мотивированные антироссийские санкции

Правительство Австралии продолжает вводить политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц. Канберра действует в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", Москва ответит на эти шаги, заявили в МИД России.

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Как сказано в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, Москва закрывает на бессрочной основе въезд в Россию для 235 австралийцев. Это депутаты муниципальных собраний, которые формируют антироссийскую повестку дня в Австралии.

В заявлении отмечается, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры В связи с этим работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена.

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