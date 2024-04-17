Удалось собрать полмиллиона снарядов

Чешская инициатива по закупкам снарядов для Украины дала возможность накопить 500 тысяч единиц боеприпасов. Такое заявление сделал в среду, 17 апреля, глава правительства Чехии Петр Фиала.

Как заявил политик, которого цитирует агентство Bloomberg, "мы верим, что за тем последуют и другие поставки". По словам Фиалы, "нет причин для того, чтобы мы не смогли доставить еще миллион снарядов в последующие 12 месяцев".

Чешский премьер заявил, что к инициативе Праги примкнули примерно 20 государств, включая Германию, Нидерланды, Канаду и Польшу.

Ранее Фиала признавал, что темпы увеличения военной помощи Украине со стороны Чехии продиктованы страхом повторения Пражской весны. Чешский политик выразил надежду и на увеличение объемов помощи со стороны Соединенных Штатов — до недавнего времени главного донора киевского режима.

Тем временем президент США Джо Байден, которому так и не удается добиться от Конгресса нового финансирования для Украины, поблагодарил "народ Чехословакии" за поддержку Украины и за собранные для украинских Вооруженных сил артиллерийские снаряды. Престарелый политик забыл, что Чехословакия перестала существовать еще в 1992 году.

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