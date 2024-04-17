Стало известно, когда в Москву вернется теплая погода

До конца недели будет прохладно и сыро

Температура воздуха в столице в начале следующей недели может подняться до плюс 15–18 градусов. Об этом в среду, 17 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт предупредил, что последние дни текущей рабочей недели в Москве будут ветреными и дождливыми. В выходные погода будет немногим лучше.

В субботу, 20 апреля, днем прогнозируется лишь плюс 11–13 градусов и сильный ветер, местами – небольшие дожди. Ночь на воскресенье еще будет прохладная – от 0 до плюс 5 градусов. Днем уже около 15 градусов выше нуля, облачно с прояснениями.

А вот в следующий понедельник, 22 апреля, воздух в Москве прогреется до плюс 15–18 градусов, цитирует Вильфанда АГН "Москва".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что жителей столичного региона ожидает "барическая пила". Атмосферное давление будет колебаться от 732 до 755 миллиметров ртутного столба, что станет серьезным испытанием для метеозависимых людей. Москвичам объяснили, что предпринять, чтобы улучшить самочувствие.

В апреле погода уже преподнесла москвичам подарок — температурная климатическая норма была превышена на десять градусов. Метеорологи рассказали, чего ожидать жителям и гостям столицы от погоды в мае.

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