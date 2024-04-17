Собянин рассказал о строительстве новых дорог в районе Филевский Парк

Возводится около 40 км различных объектов улично-дорожной сети

В Москве создается дорожный каркас Большого Сити. Уже до конца года планируется улучшить транспортную доступность жилых кварталов в районе Филевский Парк. А всего в ближайшие годы в этой части города будет построено свыше 40 километров дорог. Как идут работы, сегодня проинспектировал мэр Москвы Сергей Собянин.

От Большой Филевской улицы до Третьего транспортного кольца вдоль набережной Москвы-реки строят новую дорогу. Создание такого дорожного каркаса в будущем поможет экономить водителям до 20 минут в пути. В результате также будет значительно улучшено транспортное обслуживание сразу нескольких районов.

"Дорога протяженностью 3,6 км. Закончили практически, у нас готовность 75%. Закончили дождевые канализации, закончили линии электропередач. За счет реки мы расширили одну полосу 150 метров и в каких-то местах достигает 21 метра", - сообщил Эдгар Арамян, руководитель предприятий компании-подрядчика.

Причем, работать строителям приходится в сложных условиях, на месте полузаброшенных промзон активно строятся современные жилые и деловые кварталы, идет создание новых набережных Москвы-реки. Большой Сити - территория в непосредственной близости от Делового центра - является одним из главных точек градостроительного развития. Конечно, такой кластер требует создание хорошего дорожного каркаса. Мэр Москвы Сергей Собянин лично осмотрел ход строительства.

"Сейчас строится около 40 км различных объектов улично-дорожной сети, десятки инженерных сооружений. Один из таких объектов – этот, тот, на котором мы сегодня находимся – связка между ул. Большая Филевская, проспектом Багратиона и ТТК. Объект должен быть введен уже в этом году", – сказал Собянин.

В рамках строительства дороги появятся несколько новых улиц, две развязки — с Третьим транспортным кольцом и Большой Филевской улицей, будут реконструированы несколько уже существующих проездов.

Вместе с дорогами появится и вся инфраструктура: тротуары, светофоры, очистные сооружения, кабельные линии, высадят деревья. В планах города на 2024 год еще строительство 94 км дорог, 30 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов.

Сергей Деянов, Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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