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В Новой Москве глобально реконструируют очистные сооружения

15:02
  • среда
  • 17 апреля 2024

В этом году построят четыре компрессорные станции

11 очистных сооружение обновили в Новой Москве за последние 12 лет. В этом году очередь дошла до станции в деревне Яковлево. Она была построена еще в советские времена. И все коммуникации были расположены на поверхности земли.  Новый объект будет работать совсем по другим принципам.

Бурлящие мутные потоки, рокот моторов насосной станции и скверный запах. Обо всём этом жители Новой Москвы в скором времени даже не вспомнят. В Троицком и Новомосковском округах глобально реконструируют или строят новые локальные очистные сооружения. Они заменят морально и технически устаревшие станции ещё советских времён. В деревне Яковлево самая сложная часть строительства - подземная - уже закончена.

"Это практически 10 метров под землю. В подземной части будет установлено основное насосное оборудование, запорно-регулирующая арматура и прочее. Сейчас мы видим строительство уже непосредственно павильона надземного", - пояснил Дмитрий Шмелев, начальник ПУ ВКХ ТиНАО РЭВКС №1 АО "Мосводоканал".

В новом локальном очистном сооружении больше не будет открытых отстойников. Именно из-за них чаще всего по округе и распространялся неприятный запах. Эту функцию - биологической очистки сточных вод - передают уже на крупные станции, например, в Троицке. Здесь, в деревне Яковлево, сток, и избавят только от крупного мусора, ила, песка и перегонят воду дальше уже на очистные сооружения. И что самое главное - всё это будет происходить под землёй.

"Здесь небольшие населённые пункты, удалённые друг от друга. А значит единой трубопроводной системы нет и приходится очищать воду локальными очистными сооружениями. С 2012 года мы ведём большую программу по реконструкции и строительству новых очистных сооружений, канализационных станций, где-то необходимо - трубопроводных систем. На данный момент 11 очистных сооружений уже реконструированы", - сообщил Андрей Сидоренко, официальный представитель АО "Мосводоканал".

В этом году построят 4 компрессорные станции. В Яковлево канализационно-насосное сооружение будет способно прокачивать до 5 тысяч кубометров в сутки. Для нынешних потребителей эти мощности с большим запасом. Кроме того, следить за работой нового локального комплекса на месте человеку не придётся. За всё будет отвечать компьютер и оперативно передавать параметры диспетчеру на пункт управления. Помимо насосов, тут заработают и современные газоочистные установки, которые полностью изолируют неприятные запахи.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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Реконструкция очистных сооружений
Реконструкция очистных сооружений
Реконструкция очистных сооружений
Реконструкция очистных сооружений
Реконструкция очистных сооружений
Реконструкция очистных сооружений
Реконструкция очистных сооружений
Реконструкция очистных сооружений
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