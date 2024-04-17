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В Москве активно возводят социальные объекты

15:12
  • среда
  • 17 апреля 2024

Среди них семь детских садов и одна школа

Почти миллион квадратных метров жилья введено в Москве с начала года. Об этом сегодня сообщили в столичном Департаменте градостроительной политики.

Большое внимание уделяется реализации программы реновации. Жители получают квартиры нового уровня комфорта. Одновременно возводят и социальные объекты. Только с начала года их запущено уже 13. Среди них семь детских садов, одна школа, в Щербинке появилась крытая ледовая арена, а на Кадашевской набережной - новое выставочное пространство Третьяковской галереи. В ближайшие время в центре Москвы появятся и другие знаковые объекты.

"Подготовка к вводу сейчас идёт художественно-производственных мастерских Большого театра. Комплекс зданий Академии Ильи Глазунова на Мясницкой улице, консерватория Чайковского, третья очередь общежития на Малой Грузинской, ну и ряд знаковых, в том числе федеральных объектов на территории Москва-Сити", - отметил Сергей Лёвкин, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы.

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