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В Москве прошли консультации со специалистами налоговых инспекций

15:06
  • среда
  • 17 апреля 2024

Следующие запланированы на конец апреля

Как правильно декларировать доходы и получить вычет за 2023 год, можно было узнать накануне в офисах "Мои Документы".

В городе прошли консультации со специалистами налоговых инспекций. Следующие запланированы на конец апреля в поселениях Московский и Сосенское.

Напомним, что крайний срок подачи документов в этом году - 2 мая, а заплатить налоги нужно до 15 июля. При этом декларировать доход нужно как физическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам. Всё это можно сделать онлайн - через личный кабинет налогоплательщика. Но есть и другие способы.

"Также можно, конечно, подать декларацию на бумаге. Все необходимые бланки для этого имеются у нас в налоговом органе. И мы всегда их можем представить. Если налогоплательщику неудобно посещать налоговый орган, можно декларацию подать и через почтовое отделение связи, и через многофункциональные центры", - сообщила Вероника Киселёва, заместитель начальника инспекции ФНС №29 по г. Москве.

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