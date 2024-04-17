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Площадку на Воробьёвых горах привели в порядок после зимы

15:11
  • среда
  • 17 апреля 2024

Коммунальщики смыли грязь

Сегодня, несмотря на дождливую погоду, привели в порядок после долгой зимы самую популярную смотровую площадку - на Воробьёвых горах.

Несколько машин проехали по всей территории, смывая грязь, которую оставил растаявший снег. Пешеходы сторонились, уступая дорогу внушительной технике. Да и не все автомобилисты спешили обогнать грузовики, несущие чистоту.

Зато теперь, когда коммунальщики закончили работу, смотровая площадка вновь готова принять тех, кто хочет полюбоваться великолепным видом с Воробьёвых гор.

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Промывка улиц
Промывка улиц
Промывка улиц
Смотровая на Воробьёвых горах
Смотровая на Воробьёвых горах
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