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Иран пригрозил атакой Су-24 в случае ответного удара Израиля

12:43
  • среда
  • 17 апреля 2024

Удар по Израилю "будет невозможно компенсировать"

Врагам Ирана посоветовали не совершать стратегических ошибок. Иранские Военно-воздушные силы готовы по приказу верховного главнокомандующего нанести удары по целям в Израиле. Как заявил главком ВВС армии Ирана генерал-майор Хамид Вахиди, уровень боеготовности бомбардировщиков Су-24 как никогда высок, их удар будет невозможно компенсировать.

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13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля. В Тегеране назвали это ответом на атаку с воздуха консульского отдела посольства исламской республики в Дамаске. И заявили, что целями его ударов по Израилю были военные объекты.

В ЦАХАЛ после атаки заявили, что перехватили 99% из 350 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов. Незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим. В Тегеране позже заявили, что не стремятся к эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Однако намерены отвечать на любые незаконные действия в отношении республики, передает ТАСС.

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