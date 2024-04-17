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Кремль: Начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха

13:12
  • среда
  • 17 апреля 2024

Российские военные покидают регион

Кремль подтверждает начало вывода российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха. Об этом в среду, 17 апреля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты попросили спикера Кремля прокомментировать публикации азербайджанских средств массовой информации на эту тему.

Песков в ответ заявил, что "это действительно так", вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха уже идет. От подробностей он воздержался, сообщает ТАСС.

Ранее председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов рассказал, что российские миротворцы будут участвовать в разминировании Нагорного Карабаха. В настоящее время российские специалисты и их оборудование проходят аккредитацию.

Помощник главы Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявлял, что необходимо "добиться ухода российских миротворцев по истечении их пятилетнего контракта", на чем и будет настаивать Вашингтон.

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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
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