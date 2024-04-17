В Кремле объяснили отсутствие публикаций о российских потерях на Украине

Официально такие сведения не публикуют

В условиях специальной военной операции действует особый режим распространения информации, а также применяются нормы закона "О государственной тайне". Об этом в среду, 17 апреля, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у спикера Кремля, с чем связано отсутствие публикаций о боевых потерях с российской стороны в ходе спецоперации.

Песков напомнил про особый режим распространения информации, а также подчеркнул, что "в остальном, еще раз говорю, это исключительная прерогатива Министерства обороны", сообщает "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что инициатива в зоне проведения специальной военной операции полностью принадлежит Вооруженным силам России. Потери у противника очень большие, но если ВСУ нравится "мясорубка", то российской армии это даже выгодно, подчеркнул президент.

Источник в российских силовых структурах рассказал, что ВСУ прячут тела павших соотечественников ради сокрытия истинных масштабов потерь. Еще одна преследуемая ими цель — не выплачивать денежные компенсации родственникам погибших.

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