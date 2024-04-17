Российская ПВО сбила дрон ВСУ над Татарстаном

ОЭЗ "Алабуга" работает штатно

Попытка киевского режима устроить теракт на российской территории пресечена силами противовоздушной обороны. Украинский дрон сбит над Татарстаном, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан около 11.20 мск. Противник использовал БПЛА самолетного типа.

В Елабужском районе сообщили, что особая экономическая зона "Алабуга" после ликвидации беспилотника работает штатно. По данным главы района Рустама Нуриева, на ОЭЗ "Алабуга" были реализованы меры по обеспечению безопасности персонала. Ситуация в городе находится под контролем, угроз нет.

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