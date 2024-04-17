Монтаж купола начался в центральном кластере МГТУ имени Баумана

Он визуально объединит несколько корпусов в единое пространство

В Центральном кластере МГТУ имени Баумана начался монтаж стеклянного купола. Конструкция весом почти 100 тонн будет возвышаться над землёй на высоте 40 метров. Диаметр внешнего кольца составит 78 метров, внутреннего – почти 47.

По задумке архитекторов, прозрачный купол визуально объединит несколько корпусов в единое пространство. При этом никакие погодные капризы будут ему не страшны. Конструкцию уже собрали на земле и вскоре 22 крана начнут ее синхронно поднимать.

"Когда поднимут до проектной отметки, будет закрепление. Для закрепления используются сверхпрочные канаты разного диаметра, длина канатов порядка 2 км, и после чего на следующем этапе в хорошие погодные условия, положительные температуры, будет смонтирована цветопрозрачная конструкция мембраны", - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"