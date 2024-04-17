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Кремль опроверг планы блокировки Telegram в России

14:12
  • среда
  • 17 апреля 2024

Песков рассказал, есть ли претензии к мессенджеру у властей

В администрации президента России надеются, что слова основателя Telegram Павла Дурова о равном доступе к мессенджеру не распространяются на террористов. Такое заявление сделал в среду, 17 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Как напомнил спикер Кремля, "мы неоднократно высказывали пожелания к руководителям Telegram, в том числе, к Павлу Дурову, быть очень внимательными и принимать необходимые меры с тем, чтобы Telegram как высокотехнологичный продукт, востребованный продукт не превращался в инструмент в руках террористов".

Что касается возможных претензий российских властей к Telegram, Песков заявил, что "никаких в данном случае решений в отношении этого мессенджера не принималось", сообщает "Интерфакс".

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев подчеркнул, что Telegram сотрудничает с российскими правоохранительными органами, оперативно реагирует на происшествия и блокирует запрещенный контент. Запрещать его нет смысла, уверен депутат. 

Роскомнадзор пытался блокировать Telegram в России, заручившись в апреле 2018 года соответствующим решением суда после отказа администрации ресурса выдать российским спецслужбам ключи дешифрования. Однако в конечном счете претензии к мессенджеру были сняты, а в ноябре 2020 года Роскомнадзор и сам обзавелся каналом в Telegram.

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