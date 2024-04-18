Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Луна во Льве на одной волне с Солнцем в Овне

Овны

Вы будете хорошо себя чувствовать: синергия вашего Солнца и Луны во Льве придаст вам сил. Беритесь за любые дела, сегодня вам многое по плечу.

Тельцы

Мамы и папы, бабушки и дедушки ждут вашего внимания. Как бы вы ни были заняты, найдите время и позвоните родным – взаимная поддержка очень важна!

Близнецы

Вам предстоят поездки, получение посылок, множество переписок. Суету этого дня хорошо разбавить спокойной музыкой в наушниках, чашкой любимого кофе.

Раки

Хотя у вас настроение нерабочее, его можно и нужно побороть. День благоприятен для любых шагов, направленных на карьерный рост, так что дерзайте.

Львы

Луна в вашем знаке на одной волне с Солнцем в Овне, и это делает представителей знака буквально неотразимыми. Будьте осторожны, все может закончиться любовным приключением!

Девы

Вы сможете разобраться в глубоко личных проблемах. Если нужно, обращайтесь к эзотерикам, психологам или собственной интуиции, чтобы поставить точку.

Весы

Любые виды партнерств принесут удачу. Что бы вы ни делали, ищите себе компаньонов, потому что в одиночку результаты будут куда скромнее.

Скорпионы

Вас переполняет энергия и желание переделать как можно больше дел. К вечеру вы будете довольны собой и захотите запланировать следующие шаги.

Стрельцы

Вы полны сил и желаний: вам хочется и денег, и любви, и путешествий. Почему бы и нет, перевоплощайте мечты в планы, а планы - в реальные дела.

Козероги

Для вас актуальны домашние дела и заботы. Представители этого знака с удовольствием будут заниматься своим гнездышком - это для вас и релакс, и реализация мечты.

Водолеи

Ваше чувство юмора и красноречие привлечет внимание противоположного пола. Тем, кто состоит в отношениях, звезды советуют сходить куда-нибудь вдвоем.

Рыбы

Вы все еще слегка расслаблены и не готовы вкалывать на работе. А зря - день благоприятен для заработков, если нужны деньги - будьте очень активны.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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