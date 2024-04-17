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Кремль отверг связь грузинского закона об иноагентах с влиянием Москвы

13:59
  • среда
  • 17 апреля 2024

Парламент Грузии принял документ в первом чтении

Законы об иноагентах сегодня - нормальная практика большого числа государств, которые делают все, чтобы обезопасить свою внутреннюю политику от иностранного влияния. Так что принятый в Грузии документ никак нельзя назвать "российским", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Парламент Грузии 17 апреля принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". За документ проголосовали 83 депутата, против - 0. Закон обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодные декларации.

Представитель Кремля напомнил, что первыми начали следить за своей "внутриполитической гигиеной" США, именно они ввели эту практику. Однако сейчас внутриполитический процесс в Грузии пытаются использовать для провоцирования антироссийских настроений. Песков подчеркнул, что эти импульсы для разжигания антироссийских настроений идут извне, передает ТАСС.

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