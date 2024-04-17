В Подмосковье спасли гималайского медвежонка

Его мать умерла после родов

В подмосковном экопарке выхаживают гималайского медвежонка. Его мать умерла после родов, и он был практически обречён, если бы не люди, которые вытащили детеныша и отвезли на реабилитацию. Ветеринары обнаружили у косолапого врождённую патологию. Есть ли у него шанс на полноценную жизнь?

Кажется, совсем скоро эта клетка не выдержит решительного напора гималайского медвежонка. За последние время он значительно окреп и стал похож на вполне здорового хищника. Но все же пока он детеныш, который нуждается в ласке и любви.

Еще несколько недель назад о таком отношении медвежонок даже и мечтать не мог. Его в очень тяжелом состоянии, голодного и замерзшего, на грани жизни и смерти привезли на передержку.

Медвежонок выбрал жизнь. Сейчас он в надежных руках. Да и от человека не отходит - понимает, кто его спас. Виктор заменяет косолапому родителей. С ответственной ролью отца справился сразу, а вот притвориться мамой оказалось сложнее. Пришлось приучать его к бутылочке.

Даже при очень большом желании Виктор не сможет заменить собой полноценную семью. Но у этого медвежонка выбора нет, ему придется смириться с тем, что близких он никогда не увидит. Его мама умерла после родов.

"Когда самка погибла, люди не знали доподлинно, что с медвежонком и почему он кричит. И, конечно же, залезать в берлогу к самке было безумно опасно, но все же они решились и тем самым спасли жизнь этому медвежонку", - рассказал Виктор Агафонов, директор парка львов.

Известно, что спасательную операцию проводила пожилая пара. Долгое время на территории их дачного участка жили родители медвежонка. Неравнодушные люди приютили зверей, когда те, в свою очередь, тоже остались сиротами. Вероятно, сначала надеялись, что смогут сами выходить медвежонка после тяжелых родов, но ситуация вышла из-под контроля и потребовалась помощь специалистов.

"У него порок сердца, то есть у него неправильно развита сердечная мышца, большие проблемы с клапанами. Ну, и конечно же, это очень опасно для него. Но мы будем надеяться, что правильная терапия нам даст результаты", - отметил Виктор Агафонов.

Сейчас медвежонок идет на поправку и даже играет с соседями-тигрятами, которые тоже находятся на передержке. А совсем скоро он и его полосатые друзья по несчастью отправятся в местный зоопарк. Там их ждут и будут любить.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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