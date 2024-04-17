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С нюансами: Песков рассказал о подготовке к инаугурации Путина

14:42
  • среда
  • 17 апреля 2024

Церемония пройдет 7 мая

Инаугурация президента России Владимира Путина, запланированная на 7 мая, пройдет стандартно, но будут небольшие нюансы. Об этом в среду, 17 апреля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что "в целом церемония достаточно прописанная хорошо, стандартная", а потому планируется ей и следовать, хотя "определенные нюансы будут иметь место".

Песков пообещал, что журналистов своевременно проинформируют, если возникнут какие-либо изменения и новации, сообщает РИА Новости.

16 апреля председатель Центризбиркома Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение главы государства на новый президентский срок. Памфилова заявила, что итоги выборов президента России, состоявшихся в марте, удивительны и беспрецедентны.

Дмитрий Песков подчеркивал, что уникальный результат Путина на выборах, набравшего 87,28% голосов избирателей, и его абсолютная победа стали красноречивым доказательством поддержки гражданами своего президента — это "консолидация вокруг его пути".

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Инаугурация Владимира Путина
Инаугурация Владимира Путина
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