ФСБ задержала второго фигуранта дела о подрыве машины Прозорова в Москве

Курьер доставил компоненты взрывного устройства

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали второго фигуранта дела о подрыве в Москве автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. Курьер доставил компоненты для взрывного устройства, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ЦОС уточнили, что курьер - гражданин России и Молдавии 1994 года рождения. Он доставил в Россию из-за рубежа компоненты радиоуправляемого взрывного устройства. С помощью этой бомбы по указанию главы Службы безопасности Украины Василия Малюка 12 апреля 2024 года в Москве было совершено покушение на Прозорова, передает ТАСС.

Компоненты бомбы были закамуфлированы в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. Жительница Варшавы передала эту посылку в частную транспортную компанию. Курьер же получил этот груз в Литве, доставил его на автомашине в Москву и передал агенту СБУ - гражданину России 1983 года рождения.

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