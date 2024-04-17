ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ задержала второго фигуранта дела о подрыве машины Прозорова в Москве

14:41
  • среда
  • 17 апреля 2024

Курьер доставил компоненты взрывного устройства

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали второго фигуранта дела о подрыве в Москве автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. Курьер доставил компоненты для взрывного устройства, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

ФСБ задержала диверсанта в Кемеровской области
ФСБ предотвратила теракт в московской синагоге. Все подробности

В ЦОС уточнили, что курьер - гражданин России и Молдавии 1994 года рождения. Он доставил в Россию из-за рубежа компоненты радиоуправляемого взрывного устройства. С помощью этой бомбы по указанию главы Службы безопасности Украины Василия Малюка 12 апреля 2024 года в Москве было совершено покушение на Прозорова, передает ТАСС.

Компоненты бомбы были закамуфлированы в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. Жительница Варшавы передала эту посылку в частную транспортную компанию. Курьер же получил этот груз в Литве, доставил его на автомашине в Москву и передал агенту СБУ - гражданину России 1983 года рождения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Оперативные службы на месте взрыва
Оперативные службы на месте взрыва
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.