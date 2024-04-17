Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах

Он уже стал причиной массовых протестов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в среду, 17 апреля, что наложит вето на закон об иностранных агентах, который перед этим прошел первое чтение в грузинском парламенте.

Политик назвала стремление правящей партии "Грузинская мечта" принять закон об иноагентах "прямой провокацией" и "российской стратегией дестабилизации".

Зурабишвили пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы воспрепятствовать внесению соответствующих поправок в грузинское законодательство, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законы об иноагентах — нормальная практика большого числа государств, которые стремятся обезопасить свою внутреннюю политику от иностранного влияния. Соответствующий законопроект в Грузии нельзя назвать "российским", подчеркнул Песков.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что "тот, кто назовет подобные акции стихийными протестами, пусть первый бросит камень в собственное зеркало", поскольку за этими митингами чувствуется "опытная и хорошо знакомая голливудская рука".

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