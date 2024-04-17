ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах

14:55
  • среда
  • 17 апреля 2024

Он уже стал причиной массовых протестов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в среду, 17 апреля, что наложит вето на закон об иностранных агентах, который перед этим прошел первое чтение в грузинском парламенте.
Грузинские депутаты подрались из-за закона об иноагентах

Политик назвала стремление правящей партии "Грузинская мечта" принять закон об иноагентах "прямой провокацией" и "российской стратегией дестабилизации".

Зурабишвили пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы воспрепятствовать внесению соответствующих поправок в грузинское законодательство, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законы об иноагентах — нормальная практика большого числа государств, которые стремятся обезопасить свою внутреннюю политику от иностранного влияния. Соответствующий законопроект в Грузии нельзя назвать "российским", подчеркнул Песков.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что "тот, кто назовет подобные акции стихийными протестами, пусть первый бросит камень в собственное зеркало", поскольку за этими митингами чувствуется "опытная и хорошо знакомая голливудская рука".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.