Киев пытается выпросить у Запада дополнительные системы ПВО

Если Украина не получит новые системы противовоздушной обороны, украинская экономика будет разрушена. Такое заявление сделал в среду, 17 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат также заявил, что после помощи британских ВВС в отражении иранской атаки на Израиль у него появились вопросы британскому коллеге Дэвиду Кэмерону, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, недовольный ослаблением потоков военной и финансовой помощи, объявил, что западные страны хотя и поддерживают ВСУ в боевых действиях, однако в действительности боятся поражения России. Страх, по его словам, вызывает то, "что будет с Россией, если Россия проиграет".

Пока западные партнеры, несмотря на все новые аргументы киевского режима, не торопятся поставлять Украине дополнительные системы ПВО. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не может передать системы противовоздушной обороны Patriot Украине, поскольку "нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели".

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