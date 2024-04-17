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ВСУ потеряли за сутки более 800 боевиков под Донецком и Авдеевкой

15:32
  • среда
  • 17 апреля 2024

ВС России отразили более десятка контратак

Подразделения группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении отразили за сутки восемь контратак подразделений ВСУ. Бои шли в районах населенных пунктов Новгородское, Нетайлово и Карловка в ДНР, сообщили в Минобороны.

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Потери ВСУ составили до 330 военнослужащих. Также уничтожено две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубица Д-30.

Тем временем подразделения "Южной" группировки войск на Донецком направлении нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка и Курдюмовка в ДНР. Отражены три контратаки украинских штурмовых групп. Противник потерял до 480 военнослужащих, танк и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

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