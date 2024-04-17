В Орске людям не хватает питьевой воды: скважины затопило

Во дворах жилых домов обещают установить специальные контейнеры

Баки с питьевой водой должны появится во дворах жилых домов в Орске. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он указал на то, что в городе сейчас острая нехватка питьевой воды. И все потому, что скважины затопило.

Чиновник добавил, что восстановление водоснабжения - первоочередная задача. Однако сейчас специалисты не могут подобраться к скважинам - они все залиты водой. А в некоторых насосы находятся на глубине более двух метров.

По данным губернатора, сейчас удалось восстановить работу 35 скважин из 73. На город подается порядка 3100 кубометров воды в час. При этом власти подчеркивают - любую не бутилированную воду сейчас необходимо кипятить, чтобы избежать инфекций.

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