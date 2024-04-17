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Автомобилистам рекомендовали воздержаться от передвижения по трассе "Иртыш"

15:59
  • среда
  • 17 апреля 2024

Введены ограничения

Автомобилистам на фоне подтоплений рекомендовали воздержаться от поездок по федеральной трассе "Иртыш", проходящей по Курганской области.

Водителям следует найти объездные пути, сообщили в среду, 17 апреля, в Госавтоинспекции. По возможности лучше планировать маршруты передвижения через Свердловскую, Тюменскую или Челябинскую области.

Кроме того, из-за паводков ограничено движение грузовиков по федеральным трассам через Курганскую область.

В настоящее время в регионе действует режим ЧС областного масштаба из-за паводка. Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 906 сантиметров.

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