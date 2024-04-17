Автомобилистам рекомендовали воздержаться от передвижения по трассе "Иртыш"

Введены ограничения

Автомобилистам на фоне подтоплений рекомендовали воздержаться от поездок по федеральной трассе "Иртыш", проходящей по Курганской области.

Водителям следует найти объездные пути, сообщили в среду, 17 апреля, в Госавтоинспекции. По возможности лучше планировать маршруты передвижения через Свердловскую, Тюменскую или Челябинскую области.

Кроме того, из-за паводков ограничено движение грузовиков по федеральным трассам через Курганскую область.

В настоящее время в регионе действует режим ЧС областного масштаба из-за паводка. Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 906 сантиметров.

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