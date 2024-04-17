Украина может потерять из-за мобилизации 10 млн активного населения

Люди массово отказываются от гражданства

Появление мужчин в форме, взглядом сканирующих улицы, на Украине у каждого вызывает оторопь. Студент, инвалид, алкоголик - теперь на фронт не берут разве что детей. Сбежать из страны все сложнее. Разве что у чиновников пока еще получается вывезти семьи за границу. Такого коррупционного беспредела в украинских военкоматах история не помнит. Люди продают все, лишь бы откупиться. Можно представить, какие слова приходят на ум гражданам, когда они слышат с экранов о том, как власти заботятся о каждом жителе.

10 миллионов человек активного населения может потерять Украина из-за мобилизации, подсчитали социологи. Люди массово отказываются от гражданства. Особенно активно - те, кто успел уехать за границу. Спешат: ведь загранпаспорта эмигрантов призывного возраста в ближайшие дни могут быть аннулированы. И тогда их ждет депортация домой. Либо - жизнь на нелегальном положении. Киев, приняв одиозный закон, подкинул своему военному командованию только головной боли: неподготовленные солдаты, пополняющие сейчас ряды войск, на поле боя приносят больше проблем, чем пользы.

"Линии фронта удерживаются разрозненными подразделениями, не полностью укомплектованными. Таким подразделениям трудно эффективно общаться и сотрудничать. Без серьезного вливания живой силы и западной военной техники Украина может столкнуться с дальнейшими потерями своих территорий", - пишет Wall Street Journal.

Бойцы ВСУ сильно деморализованы, сообщает издание Politico. В целом - мрачными перспективами. Большими людскими потерями. Острой нехваткой боеприпасов. Прислать миллион снарядов обещала Чехия. Теперь говорят уже о 500 тысячах. Но и они пока только на бумаге.

Страна скатывается к катастрофе, уверен Джейми Деттмер, журналист Politico, который проехал через всю Украину. Пообщался с политиками и военными.

"Если ситуация не изменится в ближайшее время, украинская нация в том виде, в каком она существует в настоящее время, останется в прошлом. У молодых людей призывного возраста другие интересы, вечерами они ходят по хипстерским барам и техно-клубам. Столкнувшись с безжалостным врагом, такое бездействие кажется весьма рискованным", - пишет он.

В Брюссель сегодня слетаются европейские лидеры. На совместном ужине должен выступить Зеленский. Пообещать своему протеже политикам особо нечего. Но выговориться ему дать необходимо: население должно знать - тема не ушла с повестки. Уже в четверг на Капри стартует саммит G7: министры иностранных дел стран "Большой семерки" на итальянском острове будут обсуждать и "украинский вопрос" тоже. На организацию таких милых встреч тратят миллионы евро. Только толку - ноль.

Виктор Орбан в среду заявил: сегодняшним лидерам ЕС всем составом пора уволиться.

"Сейчас в Евросоюзе лидеры заняты основными проектами, которые отобрали они сами. Такими, как переход на зеленую энергетику, политика устойчивости, миграционная, санкционная и провоенная политика. И все они провалились. Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, нам необходимы новые лидеры", - сказал премьер Венгрии.

На Штаты у киевского режима надежды тоже мало. Американцы и сами-то не могут положиться на своего лидера. Его буквально под руки сегодня возят по стране. И большой успех, если он сам спускается по трапу или не путает слова, читая с суфлера. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил, что обсуждаемый его коллегами общий пакет финансовой помощи, в котором значительная часть предполагается для отправки Киеву, могут раздробить и голосовать по каждому пункту отдельно. Но в Белом доме уже заявили, что подпишут только тот вариант документа, где помощь будет обещана сразу и Израилю, и Украине. А значит, конгрессмены снова просто тянут время.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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