Путин велел организовать оперативную работу по оценке ущерба от паводков

Президент провел совещание с членами правительства и губернаторами

Совещание президента с членами правительства начинается с самой острой темы - паводков. Первый вопрос - к министру МЧС: "Вы мне вчера докладывали, мы с вами практически каждый день общаемся. Доложите, пожалуйста, на сегодняшний день как ситуация выглядит".

Глава МЧС начинает с обстановки в Оренбургской области. Остаются подтопленными более 15 тысяч домов, почти 23 тысячи приусадебных участков. Но уже идет оценка убытков.

"Финансовую помощь уже получили 30 тысяч человек. По мере освобождения улиц от воды специальные комиссии приступают к оценке ущерба. Большая часть заявлений по выплатам подана через портал "Госуслуги". Этот механизм существенно упрощает весь процесс оказания помощи гражданам, сокращая срок поступления денег на счет заявителя", - сообщил министр МЧС Александр Куренков.

Уровень воды в реке Урал снизился на 10 сантиметров. Волна паводка прошла через города Орск и Оренбург. И теперь смещается вниз по течению и приближается к селу Илек на границе с Казахстаном. Спасатели продолжают оказывают помощь людям, патрулируют сёла. Началась восстановительная работа.

"Уже идет подключение электроэнергии. На 13 тысяч объектов и домовладений подали сетевой газ. В этой части очень много работы: много техники – даже счётчики воды или газа – нарушено, поэтому совместная работа с местными органами организована", - сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

"Установленным порядком нужно вовремя организовать работу по оценке ущерба, чтобы без пауз. Вода уходит – и сразу комиссия должна работать с участием ваших специалистов", - подчеркнул Владимир Путин.

Непросто в паводковой зоне пришлось врачам и их пациентам. Но уже ведутся работы по восстановлению объектов здравоохранения.

"Нам пришлось в общей сложности 21 объект в 11 медицинских организациях системы здравоохранения эвакуировать.Но пока самое главное – чтобы восстановили в том числе водоснабжение, поскольку хирургическая деятельность, обеспечение всех санитарных норм в медицинских организациях является ключевым", - указал Михаил Мурашко, министр здравоохранения.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил Владимиру Путину, что в регионе уже работают над проектами застройки новых кварталов: "Ведем работу с землей. В пятницу примем соответствующий региональный закон, позволяющий предоставлять землю людям, утратившим жилье в результате ЧС, в приоритетном порядке бесплатно и без торгов".

Сложная обстановка и в Курганской области. Уровень воды в реке Тобол растёт стремительно. Он уже превысил критическую отметку и достиг 9 метров. Затоплены дома и участки. А в районе села Кетово, это к югу от города, уровень реки - уже выше 11 метров. В бассейне реки Тобол подтоплены 25 населенных пунктов.

"В Кургане сейчас наиболее напряженной точкой видим работу дамбы и гидроузла. Уровень дамбы, построенной в 1962 году и ремонтированной в 2012 году, составлял от 8 до 10 метров. В ходе последних пяти суток были проведены работы по наращиванию уровня до 11,5 метра и более на протяженности 17 километров, из которых 3 километра – это грунт и укладка полумиллиона мешков с грунтом. Сейчас ведется круглосуточное окарауливание дамбы силами МЧС, а также под дамбой работают 20 аварийно-технических бригад на случай ее прорыва", - сказал Вадим Шумков, губернатор Курганской области.

От людей уже поступило более двух с половиной тысяч заявлений на оказание финансовой помощи. Там, где вода ушла, ведут работы по санобработке и просушке домов

Осложняется обстановка в Тюменской области. Там в ближайшие дни ждут волну из Курганской области. Поднимается и река Ишим. Уже плюс два метра, которые для региона - рекордные. Ожидают еще больше - до 10 метров.

"Мы, исходя из прошлого прогноза, повысили гребень дамбы до 9 метров 50 сантиметров, но поскольку прогноз 50, активно ведем работу по укладыванию мешков, чтобы поднять уровень до 11 метров. Сегодня в ночь эту работу закончим. Из зоны подтопления люди эвакуированы. Остались последние – самые упертые", - отчитался Александр Моор, губернатор Тюменской области.

"Вы сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о людях. Не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете там, не досыпаете. И искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома. Но надо, чтобы поверили, что будет все надежно обеспечено", - сказал Путин.

Когда вода будет уходить, глава государства пообещал собрать совещание в более расширенном составе - вместе с руководителями муниципалитетов. Чтобы детально обсудить вопросы восстановления инфраструктуры и жилья.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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