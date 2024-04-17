В затопленном Кургане спасают оставленных собак: "Они верные. Хотя люди их бросили умирать"

Многие хозяева домов ушли, оставив собак на привязи

Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг критической отметки - 919 сантиметров. Каждые два часа в городе звучат сирены — сигнал для горожан о необходимости эвакуироваться.

Ближайшие к городу СНТ и дачные кооперативы уже значительно подтоплены. Люди оттуда ушли еще два дня назад. Власти области организовали специальные места для животных — не только собак, но и кур, скота. Однако не все владельцы позаботились о своих питомцах. Многие ушли, оставив собак на привязи у домов.

"Пусть охраняет от мародёров. Он же на крышу может залезть и ничего ему не будет", — объяснил один из эвакуировавшихся курганцев.

Сотрудники МЧС на такие заявления реагируют остро. Ведь им уже вторые сутки приходится спасать животных.

"Те собаки, что сняты с цепи, не хотят уходить из своих дворов, сидят на крышах будок или сараюшек и ни в какую не соглашаются спасаться. А эта рыжая еще и из лодки не хотела вылазить. Они же верные и до последнего будут охранять свой двор, хотя люди их бросили умирать. Некоторые кусают, когда пытаемся их в лодку затащить. Думаем, что с ними делать, оставлять нельзя, но и приспособлений для отлова нет — будем сейчас делать удавки, намордники должны привезти", — рассказал порталу TVC.Ru один из сотрудников МЧС.

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