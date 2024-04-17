Москвичам рассказали о погоде в майские праздники

Будет тепло

Температура воздуха в предстоящие майские праздники в Москве будет на два-четыре градуса выше нормы. Об этом в среду, 17 апреля, рассказали в прогностическом центре "Метео".

Метеорологи полагают, что 1 и 2 мая средняя температура воздуха будет составлять 17-22 градуса тепла. При этом на 9 мая вероятностный прогноз — 12-17 градусов выше нуля, сообщает Telegram-канал "Новости Москвы".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в столице в начале следующей недели может подняться до плюс 15–18 градусов. При этом последние дни текущей рабочей недели в Москве будут ветреными и дождливыми.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин отмечал, что с каждым годом погода становится более капризной и труднопрогнозируемой. Из-за глобального потепления увеличивается частота сильных перепадов как по температуре, так и по осадкам.

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