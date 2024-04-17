Россия начала досрочный вывод миротворцев из Карабаха. Все подробности

Информацию подтвердил Кремль

Снятые на смартфоны видеоролики об уходе нашего контингента из Карабаха в различных трактовках начали распространяться в армянских и азербайджанских социальных сетях. В Кремле подтвердили: Москва сворачивает свою миротворческую миссию в этом регионе. На представленных Минобороны кадрах видно: мероприятие по свертыванию миротворческой миссии вполне себе плановое. Личный состав организованно загружается в "Уралы" и "Камазы". Которые колонной вместе с БТРами и другой спецтехникой движутся по горным дорогам.

Первые колонны уже покинули территорию Карабаха. Наша миротворческая миссия состояла из почти 2 тысяч военных, вооруженных стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и около 400 единиц автомобильной и спецтехники.

Российский контингент был размещен в Карабахе после очередного обострения конфликта Азербайджана и Армении из-за этой территории. Именно Москве в 2020-м удалось усадить за стол переговоров стороны, которые не могли договориться десятилетиями. Наши миротворческие усилия принесли в регион хотя бы временное затишье.

За время выполнения своей миссии в Карабахе российские военные проводили работы по разминированию территории, участвовали в обмене пленными, обеспечивали гражданское население стройматериалами и гуманитарной помощью. Подвозили воду и продукты в самые отдаленные села. И даже когда власти Армении решили поторговаться с Западом, а в итоге просто отказались от Карабаха и признали его азербайджанским, наши военные помогали эвакуировать армянское население. Доезжали до самых отдаленных уголков. И даже отдавали свои жизни, выполняя миротворческие задачи.

Осенью 2023 года Карабах при согласии Еревана полностью перешел под контроль Баку. Армянское население, которое нужно было бы защищать, вынуждено покинуло эти территорий. Поэтому сама идея нахождения там нашей миротворческой миссии потеряла свою актуальность. В регионе сейчас даже отсутствует линия разграничения. Изначально предполагалось нахождение нашей миссии в Карабахе до 2025 года. Но на данный момент россияне выполнили свое главное предназначение - в моменты обострения ситуации защитили жизни мирного населения. Премьер Армении тем временем ездит по приграничным с Азербайджаном деревням и убеждает местное население уйти со своей земли. Он обещал Баку сдать еще несколько сел. Впридачу к Карабаху.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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