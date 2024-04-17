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В Москве стартовала международная конференция Data Fusion

22:26
  • среда
  • 17 апреля 2024

Главная тема - укрепление технологического суверенитета

В Москве стартовала международная конференция Data Fusion. На одной площадке уже в четвертый раз собрались ведущие представители IT-сферы, промышленности, науки и государства.

Главная тема - укрепление технологического суверенитета. К участникам обратился глава кабмина Михаил Мишустин. Он отметил, что IT-сферу активно поддерживает государство. Развиваются цифровые платформы на основе больших данных. В новом нацпроекте "Экономика данных" на новейшие разработки заложено около 130 миллиардов рублей.

Премьер напомнил, что глава государства поставил задачу добиться независимости от иностранного программного обеспечения. И результаты уже есть. Число позиций в реестре российского софта растет.

"За последние четыре года увеличилось на 14 тысяч, превысив отметку в 20 тысяч. Только в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" за пять лет предоставлена государственная поддержка на воплощение в жизнь свыше 1 тысячи инициатив по продвижению отечественных программ. Около 800 из них – идеи стартапов, выручка которых от реализации инноваций, родившихся благодаря грантам, составила примерно 10 миллиардов рублей", - указал Мишустин.

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Михаил Мишустин обратился к участникам конференции Data Fusion
Михаил Мишустин обратился к участникам конференции Data Fusion
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