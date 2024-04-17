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Украинский дрон сбила ПВО над Белгородской областью

16:00
  • среда
  • 17 апреля 2024

Объект ликвидировали около 14:30

Киевский режим предпринял очередную попытку устроить теракт на российской территории. Беспилотник ВСУ сбит дежурными средствами ПВО, сообщили в Минобороны.

Российская ПВО сбила дрон ВСУ над Татарстаном
Российская ПВО сбила украинский дрон над Мордовией

По данным военного ведомства, силы противовоздушной обороны обнаружили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью 17 апреля. БПЛА самолетного типа был уничтожен около 14:30.

Ранее стало известно об уничтожении украинского дрона над территорией Республики Татарстан. В Елабужском районе сообщили, что особая экономическая зона "Алабуга" после ликвидации беспилотника работает штатно.

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