Украинский дрон сбила ПВО над Белгородской областью

Объект ликвидировали около 14:30

Киевский режим предпринял очередную попытку устроить теракт на российской территории. Беспилотник ВСУ сбит дежурными средствами ПВО, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, силы противовоздушной обороны обнаружили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью 17 апреля. БПЛА самолетного типа был уничтожен около 14:30.

Ранее стало известно об уничтожении украинского дрона над территорией Республики Татарстан. В Елабужском районе сообщили, что особая экономическая зона "Алабуга" после ликвидации беспилотника работает штатно.

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